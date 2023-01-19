شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء رجل مباراة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمود علاء مدافع فريق الاتحاد السكندرى جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الاهلى عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك بعد أحرازه هدف فوز فريقه في مباراة اليوم والمساهمة بتحقيق الفوز و حصد الثلاث نقاط .

و نجح فريق الاتحاد السكندري بالعودة الي المباراة بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليفوز بالمباراة 3-2 أمام البنك الأهلي ، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الدوري المصري الممتاز ، والمقامة على استاد القاهرة الدولي .

تقدم البنك الأهلي عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 40 ومورو ساليفو مدافع الاتحاد في الدقيقة 45 بالخطأ في مرماه، وأحرز أهداف الاتحاد السكندري مابولولو في الدقيقة 53 ، وسجل هدف التعادل محمود علاء في الدقيقة 66، وسجل هدف التقدم أوستن أوموتو في الدقيقة 89 .