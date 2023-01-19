شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو السعود " رجل المباراة" بعد فوز المقاولون على أسوان 1 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب على لقب رجل المباراة في لقاء فريقه أمام أسوان التي انتهت بفوز المقاولون بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 14 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وبهذه النتيجة ، استمر المقاولون العرب في المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 24 نقطة متساويا مع بيراميدز، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري .

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى،أحمد علاء، عمر فايد، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، محمد رزق، عمر سافيولا، فادى فريد، جون أوكولي.

وجاء تشكيل أسوان كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: احمد فتحى كاستلو – اسلام صلاح -محمد مصطفى ميدو – على فتحي

الوسط: احمد بلحاج – احمد خالد – رافايل اياجاو – عماد فتحي

الهجوم: محمد ناجى جدو – ديلسون كاموني.