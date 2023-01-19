شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو لاعب المصارعة ينهى معسكر المجر مبكرا بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى محمد إبراهيم كيشو بطل مصر في المصارعة والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020 معسكره الحالي المقام في المجر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المعسكر.

ويعود محمد ابراهيم كيشو غدا الجمعة بسبب تجدد إصابته بالكتف الأيمن والذي كان يعاني منها من قبل وتجددت مرة أخرى خلال تواجده في المعسكر.

ومن المنتظر ان يتم عرض اللاعب يوم السبت المقبل على الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية للوقوف على مدي الإصابة وإمكانية لحاقه ببطولة التصنيف العالمي بكراوتيا والتى ستقام اوائل فبراير المقبل.

من ناحية أخرى قرر مسئولى اتحاد المصارعة إلغاء بطولة الجمهورية التى كان مقررا إقامتها فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والاكتفاء ببطولة البراعم، التى تنظمها المناطق والأفرع.

وجاء قرار اكتفاء الاتحاد بمهرجان البراعم للمناطق والأفرع نظرا لانشغال الاتحاد بتنظيم بطولة إبراهيم مصطفى، والتى تقام بمصر نهاية فبراير المقبل، ببرج العرب بالإسكندرية .

وكان من المقرر إقامة بطولة الجمهورية فى الأسبوع الأول من فبراير ولكن تم الاكتفاء بمهرجان البراعم الشتوى، على أن تقوم الفروع والمناطق بتحديد المواعيد.