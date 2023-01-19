شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتدا للاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى ويفوز 3-2 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
تقدم البنك الأهلي عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 40 ومورو ساليفو مدافع الاتحاد في الدقيقة 45 بالخطأ في مرماه، وأحرز أهداف الاتحاد السكندري مابولولو في الدقيقة 53 ، وسجل هدف التعادل محمود علاء في الدقيقة 66، وسجل هدف التقدم أوستن أوموتو في الدقيقة 89 .
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمي: محمد أبو جبل
في خط الدفاع: أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح
في خط الوسط: محمد فتحي _ أحمد توفيق _ محمد هلال _ محمود قاعود _ رزاق سيسيه
في خط الهجوم: ناصر منسي
يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أحمد صبحي _ إسحاق يعقوبو _ محمد لعبة _ أحمد سعيد _ أمير مدحت _ إسلام جابر _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ أسامة فيصل
فيما أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي وجاء كالتالي:
حراسة المرمى:المهدي سليمان
خط الدفاع:هشام صلاح- محمود علاء- خالد صبحي- صبري رحيل
خط الوسط: مورو – خالد الغندور- أحمد عادل “ميسي” – محمود عبد العزيز- ابراهيم حسن.
خط الهجوم: مابولولو