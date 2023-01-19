شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر أجندة محمود جابر للاتفاق على 3 وديات لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب اتحاد الكرة عدة اتحادات أفريقية لتنظيم 3 مباريات ودية لمنتخب الشباب في فبراير المقبل، حيث يسعى لاختيار مواجهات مع المنتخبات المشاركة في البطولة، ما عدا الفرق التي وقعت معنا في نفس المجموعة.

حاول مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة المنتخبات المشاركة وهي اوغندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو ،جوامبيا وتونس وبنين وزامبيا، وبالفعل حصل على موافقات مع بعض هذه المنتخبات.

وحصل اتحاد الكرة والجهاز الفني بقيادة محمود جابر على موافقة عدة اتحادات وينتظر الجهاز الفني تحديد مواعيد المباريات الثلاثة الودية لتحديد 3 منتخبات والاستقرار على برنامج المنتخب التحضيري لأمم إفريقيا للشباب والتي تنطلق في مصر 19 فبراير المقبل.

منتخب الشباب يخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جواره منتخبات موزمبيق ونيجيريا والسنغال، ويقضي نظام البطولة بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور الثاني، رفقة أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث، فيما يضمن الرباعي التأهل للدور نصف النهائي التأهل لبطولة كأس العالم للشباب التي تقام في الصيف المقبل بدولة إندونيسيا.