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ميسي يصل السعودية وتركي آل الشيخ في استقباله

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الشارقة - اميمة ياسر - نشر تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية ، اليوم الخميس، من خلال حسابه الرسمي الخاص صورة استقباله للساحر الأرجنتيني لونيل .

ووصلت بعثة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى السعودية، استعدادا لخوض احتفالية كأس موسم الرياض، ضد فريق مكون من نجوم النصر والهلال بقيادة النجم البرتغالي .

وتواجد الملياردير القطري ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الفرنسي في الصور التذكارية مع تركي آل الشيخ بجوار النجم الأرجنتيني ميسي الفائز مؤخرا بأغلى ألقاب كرة القدم كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق المباراة على ستاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الخميس في السابعة مساءً، بحضور جماهيري كبير.

ويعتبر هذا هو اللقاء الأول بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعد ثلاث سنوات، منذ آخر لقاء جمعهما، عام 2020، بين ويوفنتوس بالجولة الأخيرة من دور مجموعات .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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