شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 19 نقطة جمعهما من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد12 نقطة.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمي: محمد أبو جبل
في خط الدفاع: أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح
في خط الوسط: محمد فتحي _ أحمد توفيق _ محمد هلال _ محمود قاعود _ رزاق سيسيه
في خط الهجوم: ناصر منسي
يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أحمد صبحي _ إسحاق يعقوبو _ محمد لعبة _ أحمد سعيد _ أمير مدحت _ إسلام جابر _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ أسامة فيصل
فيما أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي وجاء كالتالي:
حراسة المرمى:المهدي سليمان
خط الدفاع:هشام صلاح- محمود علاء- خالد صبحي- صبري رحيل
خط الوسط: مورو – خالد الغندور- أحمد عادل “ميسي” – محمود عبد العزيز- ابراهيم حسن.
خط الهجوم: مابولولو