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البنك الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

نجح فريق البنك الأهلي في التقدم علي نظيره الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 40 ومورو ساليفو مدافع الاتحاد في الدقيقة 45 بالخطأ في مرماه،  في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الممتاز ، والمقامة على استاد القاهرة الدولي .

 

 

 

يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 19 نقطة جمعهما من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد12 نقطة.

 

وجاء تشكيل البنك الأهلي  كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح

في خط الوسط: محمد فتحي _ أحمد توفيق _ محمد هلال _ محمود قاعود _ رزاق سيسيه

في خط الهجوم: ناصر منسي

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أحمد صبحي _ إسحاق يعقوبو _ محمد لعبة _ أحمد سعيد _ أمير مدحت _ إسلام جابر _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ أسامة فيصل

 

فيما أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي وجاء كالتالي:

 

حراسة المرمى:المهدي سليمان

 

خط الدفاع:هشام صلاح- محمود علاء- خالد صبحي- صبري رحيل

 

خط الوسط: مورو – خالد الغندور- أحمد عادل “” – محمود عبد العزيز- ابراهيم حسن.

 

خط الهجوم: مابولولو

 

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