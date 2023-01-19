البنك الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد -

يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 19 نقطة جمعهما من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد12 نقطة.