شكرا لقرائتكم خبر عن التوجولي ياو أنور جاهز لتدعيم صفوف الإسماعيلى أمام أسوان في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض التوجولي ياو أنور صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للإصابة على هامش مشاركته منذ بداية الشوط الثاني خلال مباراة فريقه ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

وتعادل الدراويش مع الفريق العسكري بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، على ملعب الأخير بالقاهرة فى إطار الجولة الـ 14 من عمر المسابقة المحلية.

ومن جانبه، صرح الدكتور مجدى باز طبيب الفريق، أن إصابة اللاعب عبارة عن جرح قطعي فى الركبة استلزم بعض من الغرز ولكن لم تمنعه من المشاركة فى المباراة القادمة ضد أسوان.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق الأسواني عصر الإثنين المقبل على ملعب الأخير فى إطار الجولة الـ 15 من عمر المسابقة المحلية.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة.

وأحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 16هدفا ودخل مرماهم 22 هدفا.

استمر الإسماعيلى فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 8 لقاءات وأحرزه لاعبوه 8 أهداف ودخل مرمامهم 18 هدفا.