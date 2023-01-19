شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات سلاح الشيش يحرز ذهبية البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز منتخب مصر لسلاح الشيش للسيدات الميدالية الذهبية في منافسات الفرق بالبطولة العربية، المقامة حاليًا في البحرين ،وتوج الفريق المصري بالذهبية بعد الفوز على المنتخب البحريني في النهائي لمنافسات الفرق بنتيجة 45–10.

ويضم منتخب سيدات سلاح الشيش: يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني.

ويقود منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة فنيًا الدكتور السيد سامي، بينما يقود منتخب مصر لسلاح السيف شريف البكري، ويقود مصطفى نهاد منتخب مصر لسلاح الشيش.

ويترأس بعثة المنتخب المصري الكابتن طارق الحسيني النائب الأول لمجلس إدارة الاتحاد السلاح ، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبد القادر اخصائي تأهيل و إصابات لمنتخب، والحكمان الدوليان يوسف علاء، أحمد عمرو.