شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: أحمد رفعت لم يبلغنا برغبته فى إنهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، أن أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلى الوحدة الإماراتي لم يخطر النادي برغبته في قطع إعارته، وذلك بعد تردد أنباء عن نية اللاعب لقطع إعارته والعودة إلى الدوري المصري

وأشار المصدر في تصريحات لليوم السابع، أن رفعت يسير بشكل جيد في الوقت الحالي مع فريق الوحدة، مضيفا أن اللاعب لم يتواصل مطلقا مع النادي لطلب انهاء الإعارة.

وانتقل أحمد رفعت إلى فريق الوحدة الإماراتي في بداية الموسم الجاري وخاض رفعت صاحب مع الوحدة 10 مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى دخول اللاعب في دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري .

من ناحية أخرى، أعلن نادي فيوتشر تجديد عقد رباعي الفريق مروان محسن وجوناثان ومحمود مرعي وغنام محمد من أجل استكمال مشوار فيوتشر، وذلك في إطار خطة إدارة فيوتشر للحفاظ على العناصر الأساسية.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/2 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة14.

أحرز أهداف المباراة لفريق إنبى مصطفى دويدار في الدقيقة 37 و على فوزى في الدقيقة 69 من ركلة الجزاء بينما سجل لفريق فيوتشر في الدقيقة محمد رضا " بوبو " في الدقيقة 50 من ركلة الجزاء و عبد الكبير الوادى في الدقيقة 60 و فى الدقيقة 93 عمر السعيد .

و حصد محمد رضا " بوبو " لاعب فريق فيوتشر جائزة رجل المباراة لفريقه أمام إنبى عقب أحرازه هدف و المساهمة فى تحقيق الفوز .