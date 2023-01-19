شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يفوز على الأسمنت ويتصدر مجموعة الصعيد والبترول يواصل الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق لافيينا فوزا مهما على فريق أسمنت أسيوط بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى لكرة القدم.

وواصل فريق لافيينا بقيادة جورج جاليدي صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 35 نقطة، فيما بقى فريق أسمنت أسيوط عند النقطة 17، في الوقت الذي سقط فيه فريق مصر المقاصة أمام الألومنيوم بهدفين نظيفين ليواصل الإبتعاد عن صدارة المجموعة، بينما رفع الألومنيوم رصيده 22 نقطة.

وفاز فريق بترول أسيوط على تليفونات بني سويف بهدف نظيف، ليواصل ملاحقة فريق لافيينا المتصدر، بعدما رفع البترول رصيده إلى 34 في المركز الثاني.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالى..

الجونة 1 / 1 شبان قنا

الألومنيوم 2 / 0 مصر المقاصة

كيما أسوان 3 / 0 المنيا

لافيينا 1/ 0 أسمنت أسيوط

بترول أسيوط 1/ 0 تليفونات بني سويف

مركز شباب طامية 0/ 1 الفيوم

ديروط 4 /1 المدينة المنورة

وتستكمل مباريات الأسبوع الخامس عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى غدا الجمعة بمباراة فريق ملوى مع فريق النصر للتعدين في الثانية والنصف ظهر الغد.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالى..

الجونة 0/ 0 شبان قنا

الألومنيوم 0/ 0 مصر المقاصة

كيما أسوان 0/ 0 المنيا

لافيينا 0/ 0 أسمنت أسيوط

بترول أسيوط 0/ 0 تليفونات بني سويف

مركز شباب طامية 0/ 0 الفيوم

ديروط 0 / 0 المدينة المنورة

وتستكمل مباريات الأسبوع الخامس عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى غدا الجمعة بمباراة فريق ملوى مع فريق النصر للتعدين في الثانية والنصف ظهر الغد.