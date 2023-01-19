شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم أسوان بهدف سافيولا ويتساوى مع بيراميدز فى المركز الخامس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المقاولون العرب في الفوز علي نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق عمر فتحى سافيولا فى الدقيقة 25 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 14 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وبهذه النتيجة ، استمر المقاولون العرب في المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 24 نقطة متساويا مع بيراميدز، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري .

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى،أحمد علاء، عمر فايد، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، محمد رزق، عمر سافيولا، فادى فريد، جون أوكولي.