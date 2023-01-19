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المقاولون يهزم أسوان بهدف سافيولا ويتساوى مع بيراميدز فى المركز الخامس.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المقاولون العرب في الفوز علي نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق عمر فتحى سافيولا فى الدقيقة 25 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 14 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

 

وبهذه النتيجة ، استمر المقاولون العرب في المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 24 نقطة متساويا مع بيراميدز، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري .

 

 

 

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: 

 

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى،أحمد علاء، عمر فايد، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، محمد رزق، عمر سافيولا، فادى فريد، جون أوكولي.

 

وجاء تشكيل أسوان  كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: احمد فتحى كاستلو – اسلام صلاح -محمد مصطفى ميدو – على فتحي

الوسط: احمد بلحاج – احمد خالد – رافايل اياجاو – عماد فتحي

الهجوم: محمد ناجى جدو – ديلسون كاموني

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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