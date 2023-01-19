شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى والاتحاد السكندرى قبل مواجهة الفريقين فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
أعلن أمير عبد العزيز المدير الفني لنادي البنك الأهلي عن تشكيل البنك وذلك لمواجهة نادي الاتحاد السكندري وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمي: محمد أبو جبل
في خط الدفاع: أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح
في خط الوسط: محمد فتحي _ أحمد توفيق _ محمد هلال _ محمود قاعود _ رزاق سيسيه
في خط الهجوم: ناصر منسي
يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:
أحمد صبحي _ إسحاق يعقوبو _ محمد لعبة _ أحمد سعيد _ أمير مدحت _ إسلام جابر _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ أسامة فيصل
فيما أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي وجاء كالتالي:
حراسة المرمى:المهدي سليمان
خط الدفاع:هشام صلاح- محمود علاء- خالد صبحي- صبري رحيل
خط الوسط: مورو – خالد الغندور- أحمد عادل “ميسي” – محمود عبد العزيز- ابراهيم حسن.
خط الهجوم: مابولولو
يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 19 نقطة جمعهما من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 6 مباريات وتعادلفيمباراة واحدة فقط، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد12 نقطة.