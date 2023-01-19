تشكيل البنك الأهلى والاتحاد السكندرى قبل مواجهة الفريقين فى الدوري

يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أحمد صبحي _ إسحاق يعقوبو _ محمد لعبة _ أحمد سعيد _ أمير مدحت _ إسلام جابر _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ أسامة فيصل

فيما أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى:المهدي سليمان

خط الدفاع:هشام صلاح- محمود علاء- خالد صبحي- صبري رحيل

خط الوسط: مورو – خالد الغندور- أحمد عادل “ميسي” – محمود عبد العزيز- ابراهيم حسن.

خط الهجوم: مابولولو

يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 19 نقطة جمعهما من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 6 مباريات وتعادلفيمباراة واحدة فقط، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد12 نقطة.