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تشكيل البنك الأهلى والاتحاد السكندرى قبل مواجهة الفريقين فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي بعد قليل ، كلًا من فريقي البنك الأهلي و الاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مواجهات الممتاز ، والمقرر أقامتها علي استاد القاهرة الدولي .

أعلن أمير عبد العزيز المدير الفني لنادي البنك الأهلي عن تشكيل البنك وذلك لمواجهة نادي الاتحاد السكندري وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح

في خط الوسط: محمد فتحي _ أحمد توفيق _ محمد هلال _ محمود قاعود _ رزاق سيسيه

في خط الهجوم: ناصر منسي

يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:
أحمد صبحي _ إسحاق يعقوبو _ محمد لعبة _ أحمد سعيد _ أمير مدحت _ إسلام جابر _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر _ أسامة فيصل

 

فيما أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي وجاء كالتالي:

 

حراسة المرمى:المهدي سليمان

 

خط الدفاع:هشام صلاح- محمود علاء- خالد صبحي- صبري رحيل

 

خط الوسط: مورو – خالد الغندور- أحمد عادل “” – محمود عبد العزيز- ابراهيم حسن.

 

خط الهجوم: مابولولو

يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 19 نقطة جمعهما من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 6 مباريات وتعادلفيمباراة واحدة فقط، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد12 نقطة.

 

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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