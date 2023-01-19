شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يسمح للمصريين سداد الاشتراك ببطولة مصر الدولية بالعملة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى السماح للاعبين المصريين سداد رسوم الاشتراك فى منافسات بطولة مصر الدولية للكبار والشباب وكذلك بطولة الباراتايكوندو التى تقام بمصر فى الفترة من 11 إلى 18 فبراير المقبل بالعملة المحلية.

وأصدر اتحاد التايكوندو بيانا يعلن فيه السماح للاعبين المصريين بسداد رسوم الاشتراك بالعملة المحلية بما يعادل قيمة الاشتراك بالعملة الأجنبية من دافع المسئولية المجتمعية التضامنية بين اتحاد التايكوندو و الهيئات الرياضية وحرصا من الاتحاد على تذليل العقبات قدر الإمكان.

كما اشترط الاتحاد تجديد الرخصة الدولية للاعبين لعام 2023 قبل انتهاء التسجيل فى البطولة.

ووافق اتحاد التايكوندو على المشاركة فى منافسات بطولة كأس العرب، وكذلك بطولة الفجيرة الدولية والمقرر إقامتها بالإمارات فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

تأتى المشاركة فى البطولتين فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الرئيس وبطولة مصر الدولية المقرر إقامتهما منتصف فبراير.