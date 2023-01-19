شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: ودية للمنتخب الاوليمبي مع الجابون بعد تأجيل نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات أنه تم الاستقرار علي إقامة معسكر للمنتخب الأوليمبي في الفترة من 30 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل بعد تأجيل نهائي كأس مصر لانشغال الأهلي "أحد اطراف نهائي الكأس أمام بيراميدز " بالمشاركة في بطولة العالم للاندية بالمغرب .

تابع عامر حسين انه سيتم اقامة مباراة ودية للمنتخب الاوليمبي أمام الجابون في اطار استعداد المنتخب لمباراة زامبيا في مارس المقبل من المرحلة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس أمم أفريقيا .

من المقرر أن تستأنف مباريات الدوري يوم 5 فبراير كما هو متواجد بالجدول عقب انتهاء المعسكر .