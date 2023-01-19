شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة للمثلوثى فى الزمالك لإيقاف معلول فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك ثقته فى التونسى حمزة المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض فى لقائه المهم السبت أمام غريمه التقليدى الأهلى فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

ويدرك الجهاز الفنى للزمالك أن خطورة الأهلى تكمن فى عرضيات التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الذى يشكل جبهة قوية للمارد الأحمر، لذا فإن المدير الفنى للزمالك يعقد جلسات مكثفة مع حمزة المثلوثى لإيقاف خطورة معلول.

ويأمل فيريرا فى إيقاف خطورة الجبهة اليسرى التى تمثل قوة كبيرة للفريق الأحمر فى مباريات القمة، بالإضافة إلى صناعة الفرص من نفس الجبهة للزمالك.

من ناحية أخرى من ناحية أخرى انضم حسين ياسر المحمدى نجم الزمالك الأسبق إلى الجهاز المعاون لفيريرا بعد الاستقالة التى تقدم بها أحمد عبد المقصود من منصبه عقب لقاء بيراميدز وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة.

كان إسماعيل يوسف انضم للجهاز المعاون لفيريرا أيضا منذ لقاء الاتحاد السكندرى الأخير بالدورى عقب اعتذار أسامة نبيه عن الاستمرار فى منصبه كمدرب عام للفريق بسبب الاختلاف فى وجهات النظر مع فيريرا فى لقاء أسوان بالدورى، والذى خسره أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.