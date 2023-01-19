شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو يعلن قائمة منتخب اليد لمواجهة بلجيكا ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب كرة اليد الأول للرجال عن قائمة المنتخب لمواجهة بلجيكا فى المباراة المحدد لها السابعة مساء اليوم الخميس فى أول مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة فى السويد و بولندا .

وتضم قائمة المنتخب كلا من ، كريم هنداوى و عبد الرحمن حميد و محمد ممدوح هاشم و إبراهيم المصرى و محمد سند و على زين و عمر الوكيل بكار و أكرم يسرى و أحمد عادل و يحيى الدرع و أحمد مؤمن صفا و أحمد هشام دودو و أحمد خيرى و سيف الدرع و محسن رمضان و مهاب سعيد .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد نظيره البحرين السبت فى الرابعة والنصف عصرا فى ثانى لقاءات هذا الدور وأخيرا الدنمارك الإثنين فى التاسعة والنصف مساء.

واستطاع منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء الماضى قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.