شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. المقاولون العرب يتقدم على أسوان بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهي الشوط الأول بين فريق المقاولون العرب و نظيره أسوان بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف عن طريق عمر فتحى سافيولا فى الدقيقة 25 ، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة 14 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع ألفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى،أحمد علاء، عمر فايد، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، محمد رزق، عمر سافيولا، فادى فريد، جون أوكولي.

وجاء تشكيل أسوان كالآتي: حراسة المرمى: عمرو حسام الدفاع: احمد فتحى كاستلو – اسلام صلاح -محمد مصطفى ميدو – على فتحي الوسط: احمد بلحاج – احمد خالد – رافايل اياجاو – عماد فتحي الهجوم: محمد ناجى جدو – ديلسون كاموني

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 21 نقطة وخاض ذئاب الجبل 13 مباراة حتى الآن، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة وخاض نفس عدد المباريات.