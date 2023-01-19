شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الخشاب يعتذر عن استكمال مهمته فى الأوليمبى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر شريف الخشاب عن الاستمرار في قيادة فريق الأوليمبى، بعد التعادل مع فريق بايونيرز في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

وقبلت إدارة نادى الأوليمبى اعتذار شريف الخشاب عن مواصلة تدريب الفريق، وتبحث حاليا عن البديل المناسب لقيادة الفريق في المباريات المقبلة.

ويحتل فريق الأوليمبى المركز العاشر في ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 17 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

خطف فريق بلدية المحلة تعادلا قاتلا مع فريق دكرنس بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع دكرنس رصيده إلى 27 نقطة في صدارة مجموعة بحري والإسكندرية، فيما رفع بلدية المحلة رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثاني.

وحسم التعادل السلبى مواجهة طنطا مع المنصورة ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، كما تعادل بايونيرز مع الأوليمبى بهدفين لمثلهما.

وافتتحت مباريات المجموعة، مساء الاثنين عندما حقق فريق الحمام فوزا مهما على فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين، افتتح محمد رضا أهداف المباراة لصالح فريق الحمام قبل أن يضيف محمد مكاوى الهدف الثاني ليحسم الحمام المباراة لصالحه.

وحقق أبو قير للأسمدة فوزا مهما على فريق سبورتنج بهدفين نظيفين، مساء الثلاثا، افتتح أبو قير للأسمدة أهداف المباراة عن طريق محمود اجوجو فى الدقيقة 70، وأضاف محمد مجدى الهدف الثانى لأبوقير، ليرفع رصيده إلى النقطة 23 فى المركز الخامس، بينما بقى فريق سبورتنج عند النقطة 16 فى المركز الحادى عشر.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر من مجموعة بحرى كالتالى..

الحمام 2 / 0 كفر الشيخ

أبو قير للأسمدة 2 / 0 كفر الشيخ

المنصورة 0 /0 طنطا

بايونيرز 2 /2 الأوليمبى

بلدية المحلة 1 /1 دكرنس

المصرى بالسلوم 2 /0 هلال الضبعة

جمهورية شبين 1 /0 المجد

بروكسى 1 /2 نبروه