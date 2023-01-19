شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بـ"طبيب تغذية" قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الزمالك على الاستعانة بطبيب تغذية خاصة قبل مواجهة الأهلى في القمة المقرر لها في الثامنة ونصف مساء بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويأتي قرار الزمالك بالاعتماد على طبيب تغذية في الفريق الكروى لضبط البرنامج الغذائي للاعبين والحفاظ على أوزانهم ورفع معدلات اللياقة البدنية لديهم، من أجل زيادة معدلات القوة والجرى في الملعب.

في سياق مختلف يدرس البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك إعادة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض لقيادة الجبهة اليسرى أمام الأهلى في المباراة المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووضع البورفيسور برنامج تأهيلى كامل لـ أحمد فتوح لتجهيزه فنياً وبدنياً قبل مباراة القمة لإيمانه بقدرات وإمكانيات اللاعب، وخبراته في المواجهات الكبيرة خصوصاً أنه افتقد جهوده في مباراة الداخلية والاتحاد السكندرى وأخيراً أمام بيراميدز في نصف كأس مصر وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بركلات الترجيح.

وطالب المدير الفني للزمالك اللاعب بالإلتزام بالبرنامج التأهيلى المخصص له، حتى يكون على أتم الجاهزية الفنية قبل اللقاء المرتقب أمام الأهلى والذى يتطلب من الجميع التركيز والالتزام، خصوصاً أن الفريق الأبيض لا يملك رفاهية فقدان مزيد من النقاط في الدورى.

ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام غريمه الأهلى فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 وخسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4-3.