شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: حصلنا على إذن بمشاركة شبانة أمام سيراميكا حتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة، في الإبقاء على محمود شبانة مدافع الفريق للمشاركة أمام سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وقال طارق العشرى في تصريحات خاصة: إنه حصل على إذن من نادي الزمالك بتواجد محمود شبانة مع سموحة في مواجهة سيراميكا يوم الجمعة، قبل حسم مصيره سواء بالبقاء في الفريق لنهاية الموسم أو العودة إلى الزمالك.

وتابع العشرى: أن انشغال الزمالك بمواجهة الأهلى يوم السبت، هو من آخر حسم مصير محمود شبانة، وفضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا حسم مصيره بعد مباراة القمة.

ويعكف طارق العشرى على على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الأهلى وخاصة فى حراسة المرمى والدفاع.

وطالب طارق العشرى اللاعبين بضرورة نسيان مواجهة الأهلى فى كأس مصر وما حدث بها، وعدم الانشغال بما يدور فى إدارة سموحة، والتركيز على تحقيق الفوز الثالث فى الدورى هذا الموسم، والفوز الثانى على التوالى لتحسين وضع الفريق فى الجدول.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقط من 13 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات، وخسر فى 4 مباريات، أحرز فى إجمالى مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.