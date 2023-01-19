شكرا لقرائتكم خبر عن "سافيولا" يتقدم للمقاولون أمام أسوان فى الدقيقة 25.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم فريق المقأولون العرب أمام نظيره أسوان عن طريق عمر فتحى سافيولا فى الدقيقة 25 ، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة 14 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع ألفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقأولون كالتالي:

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى،أحمد علاء، عمر فايد، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، محمد رزق، عمر سافيولا، فادى فريد، جون أوكولي.

وأعلن أيمن الرمادى المدير ألفنى لأسوان تشكيل الفريق وجاء كالآتي: حراسة المرمى: عمرو حسام الدفاع: احمد فتحى كاستلو – اسلام صلاح -محمد مصطفى ميدو – على فتحي الوسط: احمد بلحاج – احمد خالد – رافايل اياجأو – عماد فتحي الهجوم: محمد ناجى جدو – ديلسون كاموني

يحتل المقأولون العرب المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 21 نقطة وخاض ذئاب الجبل 13 مباراة حتى الآن، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة وخاض نفس عدد المباريات.