شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم ..هداية ملاك بطلة أولمبياد ريو دى جانيرو وطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم هذا اليوم هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو

المولد والنشأة

ولدت هداية ملاك عام 1993، وبدأت لعبة التايكوندو وهى فى العاشرة من عمرها، وتدرجت فى اللعبة حتى انضمت لمنتخب الناشئين ومنه إلى الكبار.

الميداليات والانجازات

وحققت هداية الكثير والكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة، أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان فى الألعاب الأفريقية، وذهبيات فى الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحرالمتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية.

ملكة جمال الجائزة الكبرى

وفازت هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، بلقب ملكة جمال بطولة الجائزة الكبرى، التى أقيمت فى روسيا أغسطس عام 2015.

هداية ملاك أول لاعب عربية وأفريقية تتأهل إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، كما استطاعت

هداية ملاك أن تخطف قلوب المصريين بداية من حمل علم مصر كأول سيدة تحمل علم مصر فى مشاركة أولمبية بحفل الافتتاح بصحبة البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم وسط طموحها فى حصد ميدالية جديدة، والتى نجحت فى حصدها بالفعل بعد التتويج ببرونزية أولمبياد البرازيل 2016.

اهم الإنجازات

توجت هداية بميداليتن اولمبيتين فى دورتى ريو دى جانيرو و طوكيو على التوالى أعوام 2016 و 2020

وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب.

تزوجت هداية ملاك الصيف الماضى من عبد الرحمن فايد، لاعب الطائرة الشاطئية، فى جو عائلى اقتصر على الأهل والأصدقاء من أسرة التايكوندو والطائرة ، واختفت عن الساحة بشكل مؤقت بعد أن رزقت بمولود