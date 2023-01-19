شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف معسكر سيدات السلة استعدادا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة حسن مصطفى بأكتوبر المعسكر المغلق لمنتخب سيدات كرة السلة المقرر إقامته الاسبوع المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

ويدخل منتخب السلة سيدات معسكرا مغلقا، فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.

ويشارك منتخب سيدات السلة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام فبراير المقبل، فى أوغندا، و من المقرر أن يقام المعسكر يوم 24 يناير الجارى، حتى موعد السفر للمشاركة فى التصفيات.

على المستوى المحلى قرر اتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس السلة رجال فى 17 أبريل المقبل، والتى تجمع الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائى.

ونجح الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة فى الوصول إلى قبل نهائى البطولة، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، والاتحاد مع الزمالك.