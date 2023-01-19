شكرا لقرائتكم خبر عن 12 انتصارا يلخص نتائج المصريين فى الدور التمهيدى الأول ببطولة الأبطال للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وحصد المصريون 12 فوزا في هذا الدور بواقع 4 انتصارات في منافسات الرجال و8 انتصارات في منافسات السيدات وجاءت النتائج كالتالي:
- فوز مصطفى السرتي على مواطنه يحيى النوساني بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-9, 7-11, 11-9.
- هزيمة علي أبو العنين أمام منافسه الماليزي إيان يو نج بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-6, 11-7, 11-3.
- فوز محمد الشربيني على الفرنسي لوكاس سيرم بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 8-11, 11-7 .
- فوز عمر مسعد على الانجليزي أظريان والر بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 3-11, 14-12, 6-11, 12-10.
- فوز محمد أبو الغار على مواطنه كريم الحمامي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-4, 11-6.
نتائج السيدات
- فوز مريم متولي على الانجليزية ميلي توم لينسون بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 11-9, 13-11.
- فوز سنا إبراهيم على لاعبة هونج كونج تونج تسيز وينج بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-8, 11-9 .
- فوز نور أبو المكارم على لي كا يا لاعبة هونج كونج بنتيج 3-0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-4, 12-10.
- فوز يثرب عادل على مواطنتها فيروز أبو الخير بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-7, 11-3, 11-7.
- فوز جنا شيحة على مواطنتها زينة ميكوي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 16-14, 11-8, 11-3 .
- فوز هنا رمضان على الانجليزية لوسي بيكروفت بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 12-10, 11-9.
- فوز هنا معتز على الانجليزية لوسي تيرمل بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-13, 11-8, 11-7, 11-4.
- فوز نادين شاهين على الهندية كي أكانسكا بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 17 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-6.