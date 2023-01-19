شكرا لقرائتكم خبر عن 12 انتصارا يلخص نتائج المصريين فى الدور التمهيدى الأول ببطولة الأبطال للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البعثة المصرية نتائج متميزة في منافسات الدور التمهيدي الأول ببطولة الأبطال أو بطولة "توك" للإسكواش ، والتي تستضيفها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجاري كأول بطولة بفئة البلاتينينوم في عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وحصد المصريون 12 فوزا في هذا الدور بواقع 4 انتصارات في منافسات الرجال و8 انتصارات في منافسات السيدات وجاءت النتائج كالتالي:

- فوز مصطفى السرتي على مواطنه يحيى النوساني بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-9, 7-11, 11-9.

- هزيمة علي أبو العنين أمام منافسه الماليزي إيان يو نج بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-6, 11-7, 11-3.

- فوز محمد الشربيني على الفرنسي لوكاس سيرم بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 8-11, 11-7 .

- فوز عمر مسعد على الانجليزي أظريان والر بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 3-11, 14-12, 6-11, 12-10.

- فوز محمد أبو الغار على مواطنه كريم الحمامي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-4, 11-6.

نتائج السيدات

- فوز مريم متولي على الانجليزية ميلي توم لينسون بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 11-9, 13-11.

- فوز سنا إبراهيم على لاعبة هونج كونج تونج تسيز وينج بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-8, 11-9 .

- فوز نور أبو المكارم على لي كا يا لاعبة هونج كونج بنتيج 3-0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-4, 12-10.

- فوز يثرب عادل على مواطنتها فيروز أبو الخير بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-7, 11-3, 11-7.

- فوز جنا شيحة على مواطنتها زينة ميكوي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 16-14, 11-8, 11-3 .

- فوز هنا رمضان على الانجليزية لوسي بيكروفت بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 12-10, 11-9.

- فوز هنا معتز على الانجليزية لوسي تيرمل بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-13, 11-8, 11-7, 11-4.

- فوز نادين شاهين على الهندية كي أكانسكا بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 17 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-6.