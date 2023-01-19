شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يشكو عمرو عايد حكم مباراة فيوتشر لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم مسئولو نادى إنبي التقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة ضد الحكم عمرو عايد الذي أدار مباراة الفريق البترولى مع فيوتشر وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويري مسئولو إنبى أن المباراة شهدت أخطاء من قبل طاقم التحكيم بقيادة عمرو عايد بعد احتسابه ركلة جزاء لـ فيوتشر اتفق خبراء التحكيم على عدم صحتها بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع الفريق البترولى من زميله وهو ما اعتبره مسئولو النادى خطأ في تطبيق القانون.

وقرر نادى إنبى إرسال شكوى رسمية ضد عمرو عايد للجنة الحكام باتحاد الكرة، يطالب فيها بعدم توليه إدارة أى مباراة مستقبلاً للفريق البترولى بعد احتسابه ركلة جزاء لـ فيوتشر أثرت على نتيجة المباراة،وتسببت في هزيمتهم.

في سياق متصل خسر إنبى أمام فيوتشر بنتيجة 3/2 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز،وأحرز أهداف المباراة لفريق إنبى مصطفى دويدار في الدقيقة 37 و على فوزى في الدقيقة 69 من ركلة الجزاء بينما سجل لفريق فيوتشر محمد رضا " بوبو " في الدقيقة 50 من ركلة جزاء و عبد الكبير الوادى في الدقيقة 60 و عمر السعيد فى الدقيقة (90+3).

ويحتل إنبى المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز،برصيد 10 نقاط جمعها من 14 مباراة،فاز في لقاءين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 8 مباريات جعلته يحتل المركز الـ17 بالدورى.