شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهة بيراميدز وفاركو قبل مواجهة الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فاركو لمواجهة صعبة ومثيرة أمام نظيره بيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وتعد تلك المواجهة هى الثالثة بين الفريقين فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقابل الفريقان مرتين فقط فى الموسم الماضى الذى كان الظهور الأول لفريق فاركو فى الأضواء والشهرة.

وكانت نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين كالتالى..

الدور الأول: فوز بيراميدز 1-2، باستاد الإسكندرية.

الدور الثانى: التعادل السلبى بدون أهداف، باستاد الدفاع الجوى.

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 24 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

وتعادل فاركو مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، ويحتل فاركو المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12.

ويعكف الجهاز الفني لنادى فاركو، بقيادة إيهاب جلال، على دراسة مباريات فريق بيراميدز وعلى رأسها مباراته مع الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته بالمحطة المقبلة بالمسابقة بحثاً عن استعادة الانتصارات، حيث طالب المدرب لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من المحطة المقبلة بالدوري.

ورغم المعنويات الكبيرة لفريق بيراميدز بعد اقصاء الزمالك من الكأس والتأهل للمباراة النهائية، إلا أن أزمة عبد الله السعيد عكرت صفو هذه الأجواء، كما رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، التفريط في صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأكد باتشيكو، في تصريحاته عقب مباراة الزمالك، في كأس مصر، أن عبدالله السعيد، احد العناصر الأساسية التي لايمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بلاعب أخر من الفريق.