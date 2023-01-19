شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مصابى الأهلى من مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق الأهلي من كثرة الإصابات قبل مباراة القمة التي تجمعه مع الزمالك يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابع عشرة من عمر الدوري المصري.

ويشكو أكثر من لاعب من الإصابة ولم يتحدد موقفهم حتى الآن مثل، عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وبرونو سافيو، فيما بات الثنائي طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو جاهزان طبيا بعد مشاركتهما في المران الجماعي بشكل طبيعي ولكن تبقى مشاركتهما في القمة مرهونة بقرار مارسيل كولر المدير الفني.

وتأكد غياب ياسر إبراهيم عن القمة بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة وحاجته بعض الوقت لإنهاء برنامجه التأهيلي، بينما بات موقف عمرو السولية وبرونو سافيو صعبا في اللحاق بالقمة، حيث يعاني الأول من شد في عضلة السمانة ولم يكتمل شفائه، فيما يشكو الثاني من آلام في الركبة.

بينما ارتفعت فرص حمدي فتحي في اللحاق بمباراة القمة بعد الاطمئنان على قدمه عقب إجراء الأشعة حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف سواء باستخدام الإبر الصينية أو أداء تدريبات علاجية مع الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي، للتعافي من الإصابة.

ويبقى موقف محمد عبد المنعم معلقا بعدما اشتكى اللاعب من حالة إجهاد ويؤدي برنامج تأهيلي مكثف، وإن كان هناك رغبة من الجهاز الفني في الاعتماد عليه بلقاء القمة بسبب النقص في الخط الخلفي.