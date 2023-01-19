شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة فى صفوف سموحة قبل موقعة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة مديره الفنى طارق العشرى، من غيابات مؤثرة ضربت الفريق عقب الخروج من كأس مصر بالهزيمة أمام الأهلى بثلاثية قبل مواجهة سيراميكا في بطولة الدروى المقرر لها غدا الجمعة.

ويفقد الفريق لجهود الثنائى أحمد حكم وأليا سيلا واللذان غابا عن معسكر القاهرة وعدم السفر من الإسكندرية، بالإضافة إلى الهانى سليمان حارس الفريق والذى يعانى من شد فى الثمانة، وإصابة مهاجم الفريق صديق أوجولا والذى تم تغير عقب نزوله مباراة الأهلى وإصابته بمزق فى العضلة الأمامية إلى جانب إصابة لاعب الوسط أحمد مصطفى بشد فى الخلفية، الأمر الذى وضع الجهاز الفنى فى أزمة قبل المباراة المصيرية أمام سيراميكا.

ويعكف طارق العشرى على على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الأهلى وخاصة فى حراسة المرمى والدفاع.

وطالب طارق العشرى اللاعبين بضرورة نسيان مواجهة الأهلى فى كأس مصر وما حدث بها، وعدم الانشغال بما يدور فى إدارة سموحة، والتركيز على تحقيق الفوز الثالث فى الدورى هذا الموسم، والفوز الثانى على التوالى لتحسين وضع الفريق فى الجدول.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقط من 13 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات، وخسر فى 4 مباريات، أحرز فى إجمالى مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.