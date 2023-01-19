شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل المقاولون و أسوان قبل انطلاق المباراة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة أسوان في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى،أحمد علاء، عمر فايد، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، محمد رزق، عمر سافيولا، فادي فريد، جون أوكولي.

وأعلن أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان تشكيل الفريق وجاء كالآتي: حراسة المرمى: عمرو حسام الدفاع: احمد فتحي كاستلو – اسلام صلاح -محمد مصطفى ميدو – علي فتحي الوسط : احمد بلحاج – احمد خالد – رافايل اياجاو – عماد فتحي الهجوم : محمد ناجي جدو – ديلسون كاموني

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 21 نقطة وخاض ذئاب الجبل 13 مباراة حتى الآن، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة وخاض نفس عدد المباريات.

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان جهود المهاجم محمد حمدى زكى، أمام المقاولون العرب الخميس المقبل، للإيقاف، بينما عقد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة غلق ملف العروض والتركيز على مواصلة التألق مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد هوجة العروض والحديث عن اهتمام أندية القمة بلاعبي الفريق