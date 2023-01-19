شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح الشيش يتوج بذهبية البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش رجال إلى نهائي البطولة العربية للمبارزة بعد الفوز على منتخب السعودية 45/23 .

حصد منتخب مصر للسلاح ثلاث ذهبيات أمس في منافسات الفرق بالبطولة العربية للسلاح، المقامة حاليا العاصمة البحرينية المنامة، خلال الفترة من 16 وحتى 19 يناير الجاري.

وتوج فريق سلاح السيف سيدات المكون من "ندى حافظ، مريم الدغيري، جنى مدحت البكري “ بالميدالية الذهبية بعد التغلب علي منتخب السعودية في النهائي بنتيجة 45-19.

وفي منافسات فرق سيف المبارزة رجال توج منتخب مصر المكون من "محمد السيد، محمود محسن، محمود السيد" بالميدالية الذهبية بعد الفوز علي منتخب الأمارات بنتيجة 45-35.

وفي فرق سيف المبارزة سيدات توج منتخب مصر المكون من "لاما ياسر،سارة بيومي، سلمى طارق” بالميدالية الذهبية علي حساب منتخب السعودية بنتيجة 45-34.

وكان منتخب مصر نجح في حصد 16 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي حيث توج أبطال مصر في سيف المبارزة بخمس ميداليات عن طريق محمود محسن ذهبية الرجال فيما فاز محمد السيد بالميدالية الفضية وعلي صعيد سيدات سيف المبارزة فتمكنت لما ياسر تحقيق الذهبية فيما فازت سارة بيومي بالفضية وسلمى طارق بالبرونزية.

وفي سلاح الشيش حقق كل من علاء أبوالقاسم ومحمد حمزة الميداليتين الذهبية والفضية على التوالي فيما فازت يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورامنير بذهبية وفضية وبرونزية السيدات.

‎أما في سلاح السيف على صعيد الرجال فقد حقق زياد السيسي الميدالية الذهبية فيما فاز محمد عامر بالفضية ومازن العربي بالبرونزية.

‎وأخيرا حققت ندى حافظ ذهبية السيدات لسلاح السيف كما توجت مريم الدغيدي بالفضية وجنى مدحت بالبرونزية