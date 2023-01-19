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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فياريال في ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

كل ما تريد معرفته حول مباراة ريال مدريد وفياريال في كأس ملك إسبانيا

ويسعى "الملكي" لرد اعتباره أمام جماهيره بعدما خسر في المباراة الأخيرة على نفس الملعب ضد فياريال، بنتيجة 1-2.

وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني، وهو ما يجعل مباراة الكأس ثأرية بالنسبة لبطل أوروبا وإسبانيا التاريخي.

تذاع مباراة كأس ملك إسبانيا عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لهذه البطولة.في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة بعد نهاية كأس موسم الرياض، وبالتحديد عبر شاشة قناة SSC HD 1.

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تُلعب مباراة ريال مدريد وفياريال مساء يوم الخميس 19 يناير/ كانون ثان 2023، على استاد لا سيراميكا في إقليم فالنسيا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.