الزمالك يتجاهل طلب الأهلي قبل القمة

الشارقة - اميمة ياسر - طلب مسئولو النادي الأهلي من رابطة الأندية، إجراء تحليل لاختبار المنشطات في لقاء القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري.

ورفض مسئولو الزمالك التعليق على طلب الأهلي بإجراء منشطات، قبل مباراة القمة المقبلة، والتزام مجلس الزمالك الصمت في ذلك الأمر.

يأتى طلب الأهلي في ظل اللغط الذى أثير خلال الفترة الماضية حول تناول اللاعبين للمنشطات، وأزمة رئيس الزمالك مع ثنائي الفريق أحمد فتوح وعبدالله جمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.