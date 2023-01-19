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«باريس سان جيرمان في الرياض».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - يشهد اليوم الخميس مباريات في مختلف ملاعب العالم وعلى رأسها تأتي قمة مان سيتي ضد توتنهام في الجولة السابعة المؤجلة من بطولة ، ولقاء موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي× توتنهام - 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس الخليج والقنوات الناقلة


العراق× عمان- 6 مساء - AD Sports 1 HD

موعد مباراة كأس موسم الرياض


فريق موسم الرياض "النصر والهلال"× باريس سان جيرمان - 7 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة


العدالة× الباطن - 2:30 مساء

الاتحاد× الفيحاء - 5 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي


أولمبيك آسفي× الوداد - 5 مساء

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة


المقاولون× أسوان - 2:45 عصرًا – ONTime Sports

البنك الأهلي× الاتحاد السكندري - 5 مساء  - ONTime Sports

بيراميدز× فاركو - 7 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس إيطاليا


أتلانتا× سبيزيا - 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

لاتسيو× بولونيا - 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس× مونزا - 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

اتلتيكو سبتة× - 9 مساء – SSC HD

فياريال× - 10 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات كأس تركيا

فنار بخشة× تشايكور ريزا سبور- 7:30 مساء

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للمحليين

غانا× السودان - 9 مساء

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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