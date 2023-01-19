«باريس سان جيرمان في الرياض».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يشهد اليوم الخميس مباريات في مختلف ملاعب العالم وعلى رأسها تأتي قمة مان سيتي ضد توتنهام في الجولة السابعة المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي، ولقاء موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي× توتنهام - 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس الخليج والقنوات الناقلة



العراق× عمان- 6 مساء - AD Sports 1 HD

موعد مباراة كأس موسم الرياض



فريق موسم الرياض "النصر والهلال"× باريس سان جيرمان - 7 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



العدالة× الباطن - 2:30 مساء

الاتحاد× الفيحاء - 5 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي



أولمبيك آسفي× الوداد - 5 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



المقاولون× أسوان - 2:45 عصرًا – ONTime Sports

البنك الأهلي× الاتحاد السكندري - 5 مساء - ONTime Sports

بيراميدز× فاركو - 7 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس إيطاليا



أتلانتا× سبيزيا - 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

لاتسيو× بولونيا - 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس× مونزا - 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

اتلتيكو سبتة× برشلونة - 9 مساء – SSC HD

فياريال× ريال مدريد - 10 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات كأس تركيا

فنار بخشة× تشايكور ريزا سبور- 7:30 مساء

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للمحليين

غانا× السودان - 9 مساء