شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش النهائية على صفقة المهاجم الأجنبى بعد إغلاق ملف "موليكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي حالياً الرتوش النهائية على صفقة المهاجم الأجنبي الجديد الذي سيتم التعاقد معه في غضون الأيام القليلة المقبلة ، حيث وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أحد الأجانب الذين تم ترشيحهم للفريق من أجل تدعيم الهجوم الفترة المقبلة .

وجاء التكير في ضم مهاجم أجنبي على خلفية تراجع مستوى شادي حسين ومحمد شريف بشكل واضح المرحلة الطويلة الماضية بجانب إعارة حسام حسن إلى سموحة مؤخراً ، وإقترب الأهلي من ضم مهاجم أجنبي عقب فشل محاولات التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي بسبب الخلاف المالي الكبير بين الطرفين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن صفقة المهاجم الأجنبي قريباً تمهيداً لقيده في قائمة الفريق والمشاركة معه في كأس العالم للأندية بالمغرب أوائل الشهر المقبل ، ويسابق مسئولو القلعة الحمراء الزمن لحسم هذه الصفقة سريعاً مع النادي الذي يلعب لع هذا اللاعب.