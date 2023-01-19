فيريرا يدرس إعادة فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك إعادة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض لقيادة الجبهة اليسرى أمام الأهلى في المباراة المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووضع البورفيسور برنامج تأهيلى كامل لـ أحمد فتوح لتجهيزه فنياً وبدنياً قبل مباراة القمة لإيمانه بقدرات وإمكانيات اللاعب، وخبراته في المواجهات الكبيرة خصوصاً أنه افتقد جهوده في مباراة الداخلية والاتحاد السكندرى وأخيراً أمام بيراميدز في نصف كأس مصر وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بركلات الترجيح.

وطالب المدير الفني للزمالك اللاعب بالإلتزام بالبرنامج التأهيلى المخصص له، حتى يكون على أتم الجاهزية الفنية قبل اللقاء المرتقب أمام الأهلى والذى يتطلب من الجميع التركيز والالتزام، خصوصاً أن الفريق الأبيض لا يملك رفاهية فقدان مزيد من النقاط في الدورى.

ويجرى فيريرا تعديلات فى الخط الخلفى بعودة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى مع عودة التونسى حمزة المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى ، كما سيعود من أشرف روقا لمصاحبة نبيل دونجا فى منطقة الوسط على أن يعود عمرو السيسى لدكة البدلاء وسيقود التونسى سيف الدين الجزيرى الجانب الهجومى ومن خلفه يوسف أسامة نبيه فى ظل النقص العددى الذى يشهده الشق الهجومى للفريق.

ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام غريمه الأهلى فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 وخسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4-3.