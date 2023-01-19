شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتحدى صحوة أسوان فى لقاء مثير بالجبل الأخضر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المقاولون العرب نادي أسوان، اليوم الخميس، علي ملعبه عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الثالثة الا ربع عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 21 نقطة وخاض ذئاب الجبل 13 مباراة حتى الآن، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة وخاض نفس عدد المباريات.

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان جهود المهاجم محمد حمدى زكى، أمام المقاولون العرب الخميس المقبل، للإيقاف، بينما عقد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة غلق ملف العروض والتركيز على مواصلة التألق مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد هوجة العروض والحديث عن اهتمام أندية القمة بلاعبي الفريق.

في المقابل عقد أيمن الرمادى عدة جلسات مع اللاعبين للتقييم الفنى للمرحلة الماضية والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى أمام حرس الحدود بإستاد أسوان، وطالب المدير الفنى اللاعبين بضرورة إرتفاع معدلات التركيز والتعامل بجدية مع المباريات المتبقية بالدور الأول أمام المقاولون والداخلية خارج أسوان والإسماعيلى وطلائع الجيش بأسوان، مؤكدا بأن ما حققه الفريق خلال الأسابيع الماضية يفرض علينا جميعا المسئولية الفنية لتقديم الأفضل لتحقيق أمال جماهير أسوان والصعيد.