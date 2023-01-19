شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب اللاعبين بمصالحة جماهير الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسات يومية مكثقة مع لاعبى الأبيض، للشد من أزرهم وتحفيزهم قبل لقاء القمة أمام الأهلى،مؤكداً لهم على أهمية المباراة التي تتطلب من الجميع التركيز وبذل قصارى جهدهم في الملعب من أجل التواجد في منطقة المنافسة على لقب الدورى المصرى، المتوج به الفريق الأبيض أخر موسمين متتالين.

وعكف البروفيسور على تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبى الزمالك خلال المباريات الماضية من أجل عدم تكرارها في مباراة الأهلى، والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة جماهير الفريق الأبيض بعد الإخفاق والخسارة من أسوان ثم التعادل مع الداخلية،والاتحاد السكندرى، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فضلاً عن توديع بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

ووجه البرتغالى فيريرا العديد من الرسائل التحذيرية للاعبين وطالبهم بتنفيذ تعليماته الفنية داخل الملعب، موضحاً لهم أن المارد الأحمر يمتلك عناصر قوية وفريق لا يستهان به، وتفهم نجوم الفريق الأبيض وجهة نظر "الخواجة" ووعدوه بالالتزام التكتيكى في المباراة.

ويجرى فيريرا تعديلات فى الخط الخلفى بعودة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى مع عودة التونسى حمزة المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى ، كما سيعود من أشرف روقا لمصاحبة نبيل دونجا فى منطقة الوسط على أن يعود عمرو السيسى لدكة البدلاء وسيقود التونسى سيف الدين الجزيرى الجانب الهجومى ومن خلفه يوسف أسامة نبيه فى ظل النقص العددى الذى يشهده الشق الهجومى للفريق.

ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام غريمه الأهلى فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 وخسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4-3.