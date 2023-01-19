شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستدرج الاتحاد السكندرى فى لقاء خارج التوقعات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق البنك الأهلى نظيرة الاتحاد السكندرى في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها على استاد القاهرة الدولى.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 6 لقاءات، فيما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 فى المركز السابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة، كانت أمام الزمالك في الجولة الماضية من الدورى.

وعاد ناصر منسى، مهاجم فريق البنك الأهلى، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى، عقب الشفاء من التعافي التي لحقت به، وظهر بشكل متميز، خاصة في الجزء الخاص بالتدريبات التخصصية على المرمى، وكان يعانى ناصر منسى من الإصابة في العضلة الخلفية والتي على أثرها غاب عن فريق البنك الأهلى في المباريات الماضية، بينما واصل الثنائى كريم بامبو وحمدي علاء لاعبى فريق البنك الاهلى عمليات التأهيل ما بعد الإصابة استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

في المقابل استقر الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على ضم محمد حمود وعمار حمدى المنضمان حديثاً لصفوف سيد البلد لقائمة الفريق استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، كما أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود علاء، سلامته من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة مع سيد البلد.