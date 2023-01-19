شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يجهز كولر لاعبى الأهلى قبل القمة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي الأستعداد لمبارة الزمالك المرتقبة المقرر لها الثامنة والنصف من مساء بعد غد ، السبت، بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، ويسعى مارسيل كولر لتجهيز لاعبيه جيداً على الصعيد البدني والفني لتحقيق الفوز في هذه المباراة القوية خاصة وأنها تُعد إحدى المحطات الفارقة في رحلة الأحمر نحو التتويج باللقب المحلي.

ويضع كولر برنامج خاص لتجهيز لاعبيه وتحفيزهم لمباراة القمة حيث يطمح المدرب السوسري لتحقيق الفوز الثاني على الزمالك بعدما سبق وقاد الأحمر نحو الفوز على الزمالك في السوبر المحلي مطلع الموسم الجاري.

فيما يتعلق بردود أفعال مباراة سموحة بكأس مصر ، فقد أبدى كولر سعادته بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي ‏أقيمت مساء أمس الأول ، الثلاثاء، على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر ، وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: «قدمنا شوطًا أول مميزًا أمام سموحة، سواء من ‏حيث الضغط الهجومي أو صناعة الفرص والاستحواذ على الكرة، ونفذ اللاعبون تعليمات ‏الجهاز الفني بالشكل الأمثل». ‏

وأضاف: «في الشوط الثاني كان هناك تحفظ دفاعي، في المقابل لم يكن هناك خطورة على ‏مرمى الأهلي قبل ركلة الجزاء التي سجل منها سموحة هدفه الوحيد في المباراة» ، وأشاد المدير الفني بمحمود عبد المنعم كهربا خلال مشاركته أمام سموحة بعدما صنع هدفين لأحمد عبد القادر وحسين الشحات وسجل هدفاً ، مؤكدًا أن ‏اللاعب ساعد الفريق في التقدم بالنتيجة خلال الشوط الأول سواء بالتسجيل أو المساهمة في ‏هدفي أحمد عبد القادر وحمدي فتحي، وقدم كل ما عليه من واجبات ومهام فنية، وظهر بشكل ‏مميز مع زملائه.‏

وتطرق كولر إلى الحديث عن الصفقات الجديدة بعد ظهورهم الرسمي للمرة الأولى مع الفريق، ‏مؤكدًا أن الثلاثي محمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطية انضموا للفريق ‏منذ وقت قصير ويحتاجون إلى المزيد من الوقت لاستيعاب الخطة وطريقة اللعب، مشيدًا في ‏الوقت نفسه ببدايتهم التي وصفها بالجيدة ومحاولاتهم تنفيذ كل التعليمات في أسرع وقت، وهو ‏ما يعطي مؤشرًا جيدًا عنهم ـ واستطرد المدير الفني: «أحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد لاعبان صغيران في السن وأثق أن ‏أمامهما الكثير وعليهما التركيز دائمًا».