شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة غزل المحلة فى الجولة 14 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان النادى المصرى قد دخل معسكرا مغلقا فى بورسعيد لمدة 48 ساعة حيث خاض مباراة ودية أمام فريق الأمل فاز خلالها المصرى بخماسية مقابل هدف، ثم خاض معسكرا آخر بالقاهرة قبل التوجه إلى الإسكندرية استعدادا للقاء المرتقب.

وتقدم النادى المصرى إلى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما تعادل مع الأهلى فى الجولة الماضية، حيث خاض المصرى 13 مباراة حتى الآن، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات أخرى، وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو المصرى 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وأتم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على وبعد التنسيق مع الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بقيادة التوأم حسن، إجراءات عقد صفقة تبادلية مع إدارة نادى سيراميكا، حيث سيحصل المصرى على خدمات شريف دابو لاعب سيراميكا على سبيل الانتقال النهائى بعقد تبلغ مدته موسمين ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية موسم 2025/2024، كما سيحصل المصرى أيضا على خدمات رجب عمران على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالى، فيما سيحصل فريق سيراميكا على خدمات محمد عنتر لاعب المصرى على سبيل الانتقال النهائي.