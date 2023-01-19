شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. لافيينا متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى لافيينا بقيادة جورج جاليدى، صدارة مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 31 نقطة بعد مرور 14 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم في القسم الثانى..1 لافيينا 32 نقطة

2 بترول أسيوط 31 نقطة

3 الجونة 28 نقطة

4 مصر المقاصة 26 نقطة

5 النصر للتعدين 20 نقطة

6 الألومنيوم 19 نقطة

7 كيما أسوان 19 نقطة

8 أسمنت أسيوط 17 نقطة

9 ديروط 16 نقطة

10 الفيوم 15 نقطة

11 المنيا 15 نقطة

12 مركز شباب الطامية 13 نقطة

13 ملوى 14 نقطة

14 شُبان قنا 13 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 10 نقاط

16 المدينة المنورة 9 نقاط

يستقبل فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 32 نقطة، فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الثامن برصيد 17 نقطة، ويسعى جورج جاليدي المدير الفني لفريق لافيينا إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المجموعة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لديهم لإنهاء المباراة لصالحهم والفوز بالثلاث نقاط، في المقابل يأمل أسمنت أسيوط في تحقيق المفاجأة والعودة بنتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق في المجموعة.

ويحل فريق مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق الألومنيوم صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة، ويأمل طارق حجاج مدرب المقاصة في إعادة الفريق للمنافسة على صدارة الصعيد والعودة مجددا للدورى الممتاز في الموسم المقبل، ويسعى للعودة بنقاط المباراة الثلاثة من أجل التقدم وتضييق الفارق مع ثلاثى القمة، في المقابل يسعى فريق الألومنيوم لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الثلاث نقاط والتقدم فى جدول الترتيب.

ويستضيف فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 31 نقطة، فريق تليفونات بني سويف القابع في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط، في مباراة سهلة نسبيا على أبناء سعيد صبحى مدرب البترول والذي يمني النفس بالعودة للصدارة مرة أخرى بتحقيق الفوز وانتظار هدية من جاره أسمنت أسيوط أمام لافيينا، في المقابل يسعى تليفونات بني سويف في العودة بنتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق في مؤخرة الترتيب.

ويلتقى فى نفس التوقيت، كل من الجونة وشبان قنا، كيما أسوان مع ألمنيا، مركز شباب طامية مع الفيوم.

وتستكمل مباريات الأسبوع الخامس عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى غدا الجمعة بمباراتى ديروط مع المدينة المنورة، وملوى مع النصر للتعدين في الثانية والنصف ظهر الغد.