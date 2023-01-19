شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يعود لقيادة هجوم البنك الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر أمير عبد العزيز المدير الفني لفريق البنك على عودة ناصر منسى مهاجم الفريق للتشكيل الاساسى عقب الشفاء من الإصابة و الظهور بشكل جيد في التدريبات الجماعية للفريق .

وكانت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار، قد قررت توجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي وجهازه المعاون، على ما قدموه خلال الفترة الماضية، متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة.

وأسندت المهمة إلى أمير عبد العزيز، نجم الزمالك الأسبق، ليتولى المسؤولية الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرر حلمى طولان بالرحيل عن فريق البنك الاهلى عقب خوض 8 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات و الهزيمة 3 مباريات .

ويسعد فريق البنك الاهلى من لملاقاة نظيرة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها اليوم الخميس ، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 6 لقاءات.