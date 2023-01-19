الامارات | شباب الأهلي يخسر خدمات جيسوس لشهرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن شباب الأهلي إجراء نجمه البرازيلي إيغور جيسوس عملية جراحية ناجحة في الركبة، سيغيب على إثرها مدة شهرين خلال الفترة المقبلة.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «جيسوس أجرى عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة تكللت بالنجاح».

ويعد جيسوس هداف شباب الأهلي في الموسم الحالي بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما شارك في تسع مباريات، وأحرز أربعة أهداف.