الامارات | شباب الأهلي يخسر خدمات جيسوس لشهرين

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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يخسر خدمات جيسوس لشهرين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن شباب الأهلي إجراء نجمه البرازيلي إيغور جيسوس عملية جراحية ناجحة في الركبة، سيغيب على إثرها مدة شهرين خلال الفترة المقبلة.
وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «جيسوس أجرى عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة تكللت بالنجاح».
ويعد جيسوس هداف شباب الأهلي في الموسم الحالي بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما شارك في تسع مباريات، وأحرز أربعة أهداف.
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