الامارات | آل علي: 10% فقط من لاعبي الدوري رواتبهم من 100 إلى 150 ألف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المستشار القانوني، يعقوب آل علي: «إن 10% فقط من لاعبي دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم تتعدى رواتبهم الشهرية 100 - 150 ألف درهم، لكن الأغلبية وهم بنسبة 80% من لاعبي الدوري رواتبهم من 20 حتى 70 ألف درهم»، مشيراً إلى أن هذه المبالغ عبارة عن رواتب شهرية فقط لا تشمل «حوافز عقد ومكافآت الفوز»، مشدداً على أن هناك دولاً خليجية دورياتها غير محترفة، وتدفع مثل هذه الرواتب للاعبيها.

وقال يعقوب آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «متوسط عمر اللاعب في الملاعب الإماراتية قصير، مقارنة بلاعبين آخرين على مستوى العالم، فمثلاً النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل مع نادي النصر السعودي على أعلى عقد تاريخي وعمره وصل 38 عاماً». وتابع: «ليس كل لاعبي الدوري الإماراتي يتقاضون رواتب سنوية بين مليون ومليون ونصف المليون درهم أو ثلاثة ملايين درهم».

• %80 من لاعبي الدوري رواتبهم بين 20 و70 ألف درهم شهرياً.