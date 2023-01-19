الامارات | أولى تقارير مونديال 2022 الطبية تُعرض في دبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعرض اليوم في دبي، الإدارة الطبية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التقارير الطبية الأولى الخاصة بمونديال 2022، الذي أقيم أخيراً في قطر، بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر الماضيين. ويأتي ذلك ضمن «ملتقى طب كرة القدم»، الذي يستضيفه مركز «فيفا» الطبي في دبي، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بمناسبة حفل افتتاح مقره الجديد بمنطقة الجداف في دبي.

وتعتبر هذه الورشة الأولى من نوعها التي تنظمها الإدارة الطبية بـ«فيفا» للكشف عن التقارير التي تم إعدادها خلال المونديال، وسيتم تعميمها على مختلف الاتحادات الأعضاء في «فيفا» لاحقاً للاستفادة منها، كونها تضم تقارير وبيانات جديدة تهم الأجهزة الطبيّة في الأندية والمنتخبات بمختلف دول العالم. ويشارك في الملتقى، الدكتور غورتشاران سينغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي، ويقدم بدوره ورشة عمل لاستعراض التجربة الآسيوية في التنسيق بين البرامج الطبية وتوحيد بروتوكول العمل بين مختلف الاتحادات الأعضاء في القارة الآسيوية. ويشارك أيضاً الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الإمارات، ويستعرض ورشة خاصة بتفرد التجربة الإماراتية في إلزامية تطبيق الفحص الطبي قبل تسجيل اللاعبين من الفريق الأول حتى المراحل السنية.

وتم توجيه الدعوة لأطباء الأندية والمنتخبات في الإمارات، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية في مختلف دول الخليج، وذلك للاستفادة من الملتقى الطبي، ومساعي «مركز فيفا الطبي» لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية العاملة في كرة القدم محلياً ودولياً. وفي ختام الملتقى الطبي، تقام مراسم افتتاح المقر الجديد، بحضور العديد من كبار الشخصيات الرياضية والمسؤولين بالدولة، وضيوف الحفل، ومنهم الدكتور آندي ماسي، مدير الإدارة الطبية بـ«فيفا».

• تقارير «فيفا» الطبية سيتم تعميمها على كل الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.