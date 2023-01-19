الامارات | قطبا «السوبر الأرجنتيني» يزوران قصر المويجعي وواحة العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس أبوظبي الرياضي زيارة تعريفية لقطبي كأس السوبر الأرجنتيني، بوكا جونيورز وراسينغ كلوب إلى قصر المويجعي، أحد أهم مواقع العين الثقافية، التي تندرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لـ«اليونسكو».

كما زار الفريقان واحة العين التي تعد أكبر واحات مدينة العين، والتي أدرجت على لائحة قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو» عام 2011.

وتأتي الزيارتان، على هامش القمة المرتقبة في مواجهة كأس السوبر الأرجنتيني، والتي تقام غداً في استاد هزاع بن زايد في العين، ضمن اتفاقية التعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني، والتي تمتد أربع سنوات. ويقام اليوم المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة.