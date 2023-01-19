الامارات | المزروعي: «الوسط والحارس والتسديدات» نقاط قوة لمنتخب عمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المراحل السنية في نادي اتحاد كلباء، العماني باسم المزروعي، أن حظوظ فوز منتخب عمان على نظيره العراقي في المباراة النهائية لـ«خليجي 25»، مساء اليوم، كبيرة، وتبلغ نحو 80%، لما يتمتع به الأحمر من مميزات فنية ستمهد له ذلك.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك نقاط قوة يتميز بها الأحمر، منها قوة خط الوسط، وتميز حارس المرمى، والتسديدات القوية من مسافات بعيدة، وأمور فنية أخرى تعد نقاط قوة يراهن عليها المدرب واللاعبون لكسب النتيجة».

وأوضح: «قدم المنتخب العماني مستوى جيداً في معظم المباريات وصولاً إلى المباراة النهائية لـ(خليجي 25) بشكل تصاعدي، وهو الأمر الذي لاحظناه في مباريات دوري المجموعات، والمنتخب العماني قادر على الفوز باللقب، بفضل فارق الإمكانات الفنية الفردية لدى بعض اللاعبين، والذي كان له الدور الكبير في تحقيق الفوز في أكثر من مباراة، وهو أحد أهم الأمور في مواجهة العراق في المباراة النهائية».

وتابع: «هناك نقاط قوة يراهن عليها الوسط الرياضي العماني للتفوق على أسود الرافدين، منها بسالة حارس المرمى إبراهيم المخيني، الذي تألق في صد الكثير من الهجمات، ومنها ركلة الجزاء الحاسمة في مباراته ضد المنتخب اليمني، وكذلك تألق صلاح اليحيائي في أكثر من مركز، وأيضاً اللاعب جميل اليحمدي صاحب التسديدات القوية، التي كانت آخرها تسديدة الهدف الحاسم أمام المنتخب البحريني، وكذلك موهبة كل من ارشد العلوي والمنذر وأزهر الأغبري، ولاعب ارتكاز المنتخب وقائده حارب السعدي، لما يمتلكه من خبرة في وسط الملعب».

وأكمل: «على الرغم من نقاط القوة، إلا أن المنتخب العماني يعاني بعض السلبيات في هذه البطولة، ومنها عدم وجود مهاجم صريح، والمردود الفني المتوسط الذي يقدمه اللاعبان الظهيران، وعلى الرغم من ذلك أتوقع فوز المنتخب بنسبة 80%،؜ لما يمتلكه من خبرة في التعامل مع مثل هذه النهائيات، خصوصاً أن ذلك بوجود مدرب جيد، يعرف كيف يوظّف إمكانات اللاعبين».