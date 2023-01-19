الامارات | مونديال «هواة الغولف» في ضيافة أبوظبي أكتوبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للغولف، بدعم وشراكة من مجلس أبوظبي الرياضي، عن استضافة بطولة العالم لهواة الغولف للرجال والسيدات، على أن تقام أكتوبر المقبل على ملاعب نادي أبوظبي للغولف.

وحصل الملف الإماراتي في سبتمبر الماضي على ثقة وإجماع أصوات الاتحاد الدولي، في منح الإمارات شرف استضافة بطولة العالم أكتوبر المقبل، وكان مقرراً إقامتها في دبي، قبل أن يتم أول من أمس، تحديد المكان الجديد، ومنح نادي أبوظبي شرف الاستضافة، بالتزامن مع توقيع اتحاد الغولف ومجلس أبوظبي الرياضي عقد شراكة لإنجاح الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريح صحافي: «نتطلع إلى استضافة أكبر حدث في عالم الغولف للاعبين الهواة، للالتقاء والتنافس والاحتفال في أبوظبي الوجهة العالمية الأولى لرياضة الغولف العالمي». وأشاد اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي، بالدعم المستمر لمجلس أبوظبي الرياضي، وقال في تصريح صحافي: «جهود كبيرة بذلت خلف الكواليس، أثمرت أخيراً بفضل التعاون الوثيق لاتحاد الإمارات، ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي، ونادي أبوظبي للغولف، عن وضع كل الترتيبات لإنجاح الحدث العالمي».