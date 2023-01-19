الامارات | «جزر دبي» تشهد أول سباق تنافسي لـ «أجنحة ألواح التزحلق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مسابقة رياضية بحرية جديدة، هي سباق أجنحة ألواح التزحلق (وينيغ فويل)، ضمن منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات (كايت سيرف)، التي ينظمها النادي للموسم السادس على التوالي السبت والأحد المقبلين.

وينظم النادي الفعاليات المرتقبة على مياه جزر دبي التابعة لشركة نخيل بإشراف إتحاد الامارات للشراع والتجديف الحديث، وتشمل أربع فئات هي: توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل، إضافة إلى (وينيغ فويل).

ومن المتوقع ان يجتذب الحدث المرتقب ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة من نجوم منتخب الإمارات ومحبي الهوايات البحرية والشاطئية في الدولة، من أبناء الجاليات المقيمة في الإمارات، تواصلاً مع الاهتمام الذي أظهروه في البطولات السابقة، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي بدأ تنظيم البطولات قبل عقدين من الزمان.